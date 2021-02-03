السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.

واطلع سموه خلال الاستقبال على نشاطات وأعمال شرطة المنطقة وخطة العمل الميداني، منوهًا بضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع انتشار

// انتهى //

16:30ت م

0152



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.واطلع سموه خلال الاستقبال على نشاطات وأعمال شرطة المنطقة وخطة العمل الميداني، منوهًا بضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا // انتهى //16:30ت م0152

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