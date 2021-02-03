السعودية اليوم / الكويت تسجل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

// انتهى //

16:27ت م

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الكويت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.// انتهى //16:27ت م0148

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