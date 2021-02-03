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السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 3:10 مساءً, 3 فبراير 2021 م

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، بمقر الوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الصناعي، بما يسهم في تطوير دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بدول في مختلف المجالات، كما ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال القطاع الصناعي، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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