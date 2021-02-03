فوائد عصير الرمان لحرق الدهون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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عصير الرمان من العصائر المفيدة لحرق دهون البطن، حيث يعد من العصائر المهمة لاحتوائه على البولي فينولات والتي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

عصير الرمان يقلل التهاب الأمعاء

وتقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ”متابعات الخليج 365 “: يحتوي الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، إذ تساعد تلك المواد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، كما يحتوي على أكثر من 40% من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج)، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي تؤخر تقدم مرض الزهايمر وتحمي الذاكرة، وبجانب ذلك فإن عصير الرمان يمكن أن يقلل من التهاب الأمعاء وتحسين الهضم.

استخدام الرمان لأغراض طبية

وبينت أنه تم استخدام الرمان لأغراض طبية في المناطق الوسطى والشرق الأقصى على مدى آلاف السنين، كما أنه كان يستخدم كمنشط للشفاء من الأمراض مثل القرحة والإسهال، فعصير الرمان يحتوي على الأنثوسيانين وحمض يلاغيتش، ومركبات مثل الأحماض الغالية، والفلافونيدات مثل الكيرسيتين الذي يوفر حماية من داء السكري، وأمراض القلب، والتهاب المفاصل، وعدة أنواع من السرطانات.

لا يرفع السكري

وخلصت إلى القول إنه بالرغم من أن عصير الرمان يحتوي على سكر الفواكه إلا إنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفاكهة الأخرى، إذ أظهرت الدراسات أنه لا يسبب زيادة ملحوظة في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري الذين يتناولون هذا العصير يوميًا لمدة أسبوعين”.



