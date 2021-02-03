هل كثرة التبول في الشتاء علامة مرضية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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أكد استشاري المسالك البولية الدكتور عبدالحليم مصطفى، أن كثرة التبول في الشتاء أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، مبينًا أن سبب ذلك يرجع إلى قلة التعرق في فصل الشتاء، ممّا يؤدّي إلى إنتاج الجسم لكمية أكبر من البول لتعويض النقص فتصبح حاجة التبول أكثر، وهذا الأمر لا يعتبر مشكلة صحية، ولكنها قد تكون مزعجة من الناحية الاجتماعية للشخص، وخصوصًا عند تواجد الفرد خارج المنزل.

كثرة التبول واستهلاك الكافيين

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن الاعتدال في تناول السوائل أمر مطلوب خلال الشتاء، ولكن ما يحدث أن الفرد قد يزيد من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وهذا يجعل الفرد يتوجه بين حين وآخر إلى دورة المياه لإفراغ المثانة، وخصوصًا أن التعرّق لديه ضعيف جدًا.

هؤلاء يعانون من كثرة التبول

وأشار إلى أن هناك فئة من الأشخاص تزداد لديهم مشكلة كثرة التبول وهم المصابون بمرض السكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني، وغالبًا ما تكون أولى علامات مرض السكري إنتاج البول المفرط وتراكم السكر في مجرى الدم، ولأن السكر الزائد والسوائل ينتقلان عبر الكليتين، مع عدم قدرة الكلى على تصفية هذا السكر الزائد، فإن الجسم يتخلّص منه حينها من خلال التبول، مما يزيد من عدد مرات التبول.

وتابع أنه هناك أيضًا مرض السكري الكاذب، وفي هذه الحالة لا يستطيع الجسم التحكم في مستويات السوائل داخل الجسم ولذلك يشعر الأشخاص المصابون به بكثرة العطش بغض النظر عن كميات المياه المتناولة خلال اليوم ويحدث ذلك بسبب وجود مشكلات في الكلى أو في الدماغ، بسبب الجراحة أو إصابة في الرأس، ومن مسببات كثرة التبول الحمل وذلك بسبب إصابة بعض النساء الحوامل بسكري الحمل الكاذب، كما أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية مدرات البول معرضون لهذه المشكلة، لكون هذه المدرات تساعد الجسم على تخلّص من الأملاح والماء الزائد فيه، ممّا يزيد من عدد مرات التبوّل.

ضرورة تفريغ المثانة

وشدد الدكتور مصطفى بضرورة الاعتدال في تناول السوائل، والحد من تناول مشروبات الكافيين وخصوصًا قبل النوم، وضرورة تفريغ المثانة كلما شعر الفرد بالتبول لأن احتباسه يسبب مشكلة على المدى البعيد كما يشعر الفرد بآلام أسفل البطن، مع ضرورة الحرص على تناول الماء النقي لترطيب الجسم.

