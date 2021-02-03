البلديات : مخالفات السكن الجماعي للأفراد تصل 50 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية التذكير بلائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد.

وبحسب اللائحة تصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف ريال في المرة الأولى، وعند التكرار للمرة الثانية تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال، أما عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصل المخالفة إلى 50 ألف ريال.

أهداف لائحة السكن الجماعي

يذكر أن الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن تهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار، ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة، في حين تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.