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السديس : الإجراءات الاحترازية قادت لإقامة الشعائر بالحرمين الشريفين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

السديس : الإجراءات الاحترازية قادت لإقامة الشعائر بالحرمين الشريفين

ضمن جلسات ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة

متابعات الخليج 365 - واس

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي كثفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية أسهمت في عدم تسجيل إصابات بفيروس بين المعتمرين والمصلين والحجاج داخل الحرمين الشريفين منذ بدء الجائحة.

رفع الجاهزية في الحرمين الشريفين

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “قصة نجاح المملكة في إدارة المسجد الحرام والمسجد النبوي أثناء جائحة كورونا” ضمن جلسات الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

وأبرز السديس الجهود الخدمية والتوجيهية والعلمية والإعلامية والتقنية والاجتماعية والتطوعية، التي كثفتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي أثمرت – بعد عون الله وتوفيقه – في جعل الحرمين الشريفين من أكثر الأماكن الصحية والمتوافقة مع متطلبات مكافحة العدوى في العالم.

جهود المملكة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

ونوه بالجهود المبذولة من القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسموِّ أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبيهما، للإجراءات المطبقة في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا في الحرمين الشريفين, مؤكداً ضرورة الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والبعد عن الشائعات المغرضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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