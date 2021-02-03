شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 306 إصابة جديدة بفايروس كورونا 290 حالة تعافي 3 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) عن تسجيل 306 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 290 حالة تعافي و3 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 379 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 360400 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6386 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.