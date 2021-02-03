شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة شاب حول جذوع الأشجار إلى قطع ديكور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روي الشاب الذي يدعى نايف المتحمي، قصة تحويله الأشجار إلى أعمال خشبية على شكل قطع ديكور، قائلاً: "تعلمت مهارات احترافية في تنسيق أعمال الديكور وصناعة الطاولات باستخدام شجر الطلح ".

وأضاف نايف المتحمي:" قبل عامين انطلقتُ في عمل طاولات بأشكال غريبة ومميزة، وكان أول عمل نفذته بعدها هو غرفة نوم تشبه كوخا من الخشب لشقيقتي".

ولفت:" أستثمر حبي للأشجار في صناعة قطع تجمّل المنازل، والأشجار التي أستخدمها هي الطلح والتي لا يقل عمرها عن 200 سنة "، وفقا للزميلة " العربية ".

وتابع:" يستخدم الخشب في تغطية الأرضيات والجدران أو في إضافة بعض تفاصيل الديكور "، مشيرا:" هناك أنواعا من الأخشاب التي تستخدم في الديكور لها القدرة على امتصاص الضوء لإبراز الأشكال بشكل جذاب، وأنواعا أخرى تستطيع الحفر والنقش عليها مثل أشجار الزيزفون".