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شاهد.. قصة شاب حول جذوع الأشجار إلى قطع ديكور

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روي الشاب الذي يدعى نايف المتحمي، قصة تحويله الأشجار إلى أعمال خشبية على شكل قطع ديكور، قائلاً: "تعلمت مهارات احترافية في تنسيق أعمال الديكور وصناعة الطاولات باستخدام شجر الطلح ".

وأضاف نايف المتحمي:" قبل عامين انطلقتُ في عمل طاولات بأشكال غريبة ومميزة، وكان أول عمل نفذته بعدها هو غرفة نوم تشبه كوخا من الخشب لشقيقتي".

ولفت:" أستثمر حبي للأشجار في صناعة قطع تجمّل المنازل، والأشجار التي أستخدمها هي الطلح والتي لا يقل عمرها عن 200 سنة "، وفقا للزميلة " العربية ".

وتابع:"  يستخدم الخشب في تغطية الأرضيات والجدران أو في إضافة بعض تفاصيل الديكور "، مشيرا:" هناك أنواعا من الأخشاب التي تستخدم في الديكور لها القدرة على امتصاص الضوء لإبراز الأشكال بشكل جذاب، وأنواعا أخرى تستطيع الحفر والنقش عليها مثل أشجار الزيزفون".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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