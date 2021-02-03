شكرا لمتابعة خبر عن خطوات لإنقاذ شخص يعاني الغصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الأربعاء، الإسعافات الأولية الواجب مراعاتها لإنقاذ حياة من يعاني "الغصة".

وأشارت المدينة إلى أن الغصة تحدث غالباً بسبب الطعام لدى الأشخاص البالغين، كما يمكن أن تحدث للأطفال الصغار بسبب بلع الأجسام الصغيرة.

وأضافت أنه في حال كان الشخص الذي يعاني الغصة قادراً على التنفس، فإن عليه أن يكرر السعال بقوة، أما إذا كان الشخص مختنقاً وغير قادر على التنفس أو الضحك أو الكلام أو البكاء بقوة فيجب الوقوف خلف المصاب، ولف الذراعين حول خصره مع إمالته إلى الأمام قليلاً، وتوجيه ضغطة بقوة على البطن بسرعة نحو الأعلى.