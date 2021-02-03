شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: توفير عدة لقاحات ضد كورونا بكميات وفيرة قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأربعاء توفير عدة لقاحات ضد فيروس كورونا بكميات وفيرة خلال الفترة المقبلة .

وأكد وزير الصحة في كلمة له عن بُعد خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ 20 أن الوزارة تكثف جهودها لمواجهة الوباء بعد أن تم ملاحظة ارتفاع المنحنى الوبائي مرة أخرى .

وأشار الدكتور توفيق الربيعة أن عدد عيادات " تطمن " لفحص كورونا بلغ 230 عيادة على مستوى المملكة ، وأن المملكة من أوائل دول العالم التي وفرت اللقاح لمواطنيها .