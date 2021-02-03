شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. أهمية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، حسام اللحيدة، اليوم الأربعاء، أهمية إنشاء "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف".

وأوضح حسام اللحيدة، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن هذا له أثر إيجابي كبير في تحليل قواعد البيانات لطالبي العمل في القطاع العام والخاص، والتعرف على أعدادهم والتعرف على مؤهلاتهم وتحليل سوق العمل، كما ستعمل المنصة على توحيد الجهود.

وأكد" اللحيدة" أن ذلك سيحصر الفجوة بوجود منصة واحدة بين مختلف الوظائف والشواغر الوظيفية سواء بالقطاع العلم أو القطاع الخاص، كما يمكن استثمار هذه المنصة عن طريق تحليل البيانات ومعرفة نسب البطالة والتخصصات المطلوبة بالسوق وينعكس ذلك إيجابيًا على المجتمع ومعرفة متطلبات سوق العمل.