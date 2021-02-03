شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تحذر من تطبيق الغرامات على التجمعات العائلية ومن يدعو لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء من مخالفة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الإستراحات أو الشاليهات أو المزارع ، لأكثر من 50 شخص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة .

وأكدت وزارة الداخلية أنه تطبق على المنشأة ، أو المسؤول غرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى وعلى الحضور أو المتسبب في الحضور غرامة 5 آلاف ريال .

أما في المرة الثانية تطبق على المنشأة أ المسؤول غرامة 20 ألف ريال ، وعلى الحضور أو المتسبب في الحضور غرامة 10 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة تتضاعف العقوبة ويتم إحالة المسؤول للنيابة العامة ، كما يحال الحضور أو المتسبب في الحضور للنيابة العامة .