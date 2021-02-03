شكرا لمتابعة خبر عن لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، عن لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد.

وأوضحت الوزارة، أنه تم البدء بتسيير جولات رقابية وبتطبيق الغرامات والمخالفات الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد؛ حيث أن قيمة المخالفة الأولى: 30 ألف ريال، والمخالفة الثانية: 40 ألف ريال، والمخالفة الثالثة: 50 ألف ريال، لافتة إلى تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.