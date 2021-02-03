5- استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ .

4- الإنتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر " توثيق العقد " .

1- تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين .

وأكدت التأمينات الإجتماعية لأصحاب الأعمال أنه يجب إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد عبر الخطوات التالية :

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء طريقة تسجيل المشترك السعودي في التأمينات أون لاين .

شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة المشترك في "التأمينات" أون لاين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية