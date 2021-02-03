شكرا لمتابعة خبر عن حظر نقل غير السعوديين على رحلات طيران الإمارات إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبو ظبي (صدى):

قررت طيران الإمارات حظر نقل غير السعوديين على رحلاتها من دبي إلى المملكة حتى إشعار آخر.

وأكدت، في بيان لها، أن ذلك يأتي بالتماشي مع توجيهات حكومة المملكة بتعليق حركة دخول الوافدين من 20 دولة، بينهم مصر والإمارات من دخول المملكة بدءا من مساء اليوم الأربعاء وحتى إشعار أخر.

وطالب شركة طيران الإمارات العملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة بالاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.