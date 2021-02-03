شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: احتمال هطول الأمطار على منطقة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جنوب غرب منطقة تبوك.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك بالتحديد على مساحة تمتد من الوجه إلى ضباء ممتدة إلى الشرق حيث الديسة وشواق بداء وما حولها، خلال الـ30 ساعة القادمة، مضيفًا: "وعليه نهيب بأهل الحلال الابتعاد عن بطون الأودية".