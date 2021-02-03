شكرا لمتابعة خبر عن الحظر الكلي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بمخاوف عودة الحظر الكلي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

وصعد هاشتاج " الحظر الكلي " ترند على موقع ويتر بعد أن تزاحم بتعليقات المواطنين حول عودة الحظر الكلي والتي كانت في سياق طريف في محاولة للتخفيف من الأزمة .

كما أعاد المواطنين نشر صور الشوارع الفارغة في عام 2020 ، مطالبين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا لعدم عودة منع التجول مرة أخرى والذي أثر على النواجي الإجتماعية والإقتصادية والنفسية .

وكانت وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد حذر منذ أيام قليلة من عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، مؤكداً أن الدولة قد تضطر لإتخاذ إجراءات خرى أكثر صرامة لعدم تكرار جائحة كورونا في العام الماضي ، في إشارة إلى منع التجول .