شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة الحادث الذي أدخل "فتى نجران" في غيبوبة وفقدان ذاكرة لـ 8 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تحدث الفنان الشعبي مانع اليامي الشهير بـ “فتى نجران” عن اللحظات الصعبة التي تعرض لها بسبب حادث تعرض له.

وذكر، خلال حديثه في قناة روتانا خليجية، أن الحادث وقع في منطقة قرب حفر الباطن، مضيفا أنه كان الشخص الوحيد الذي أصيب.

وأضاف أنه دخل المستشفى في حالة حجرة، وأشرف على حالته طبيب مصري يعمل لأول مرة في المملكة، منوها بأنه دخل في غيبوبة لمدة 23 يوما، كما فقد الذاكرة لنحو 8 أشهر.