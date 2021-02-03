شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. سوء التنظيم في ورش صيانة السيارات يدفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسببت العشوائية وسوء التنظيم في "ورش صيانة السيارات"، في دفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية" عن أساليب الغش التي يتبعونها في صيانة السيارات؛ حيث اشتكى الكثيرون من عدم جود أيادي سعودية بدلًا من الوافدين الذين يستغلون المستهلكين ويمارسون الغش والاحتيال.

‏ومن جانبه، قال صاحب مركز صيانة سيارات، لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" أن: "ورش صيانة السيارات " تعد أسهل مجال للغش لجهل المواطن في إصلاح العطل وقطع الغيار.

وأوضح أنه قدموا مبادرة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريقهم شخصيًا حيث يدلوا الناس للصيانة أو طريقة إصلاح العطل، لافتًا إلى أن أكثر مجال للغش هو السيارات؛ فيما أبرز صور الغش التشخيص وقطع الغيار وتعددها وتنوعها وأنواع الشركات وغيرها.