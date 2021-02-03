شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..الشيخ "الخثلان" يوضح حكم تربية الكلاب في البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية حكم تربية الكلاب في البيوت .

وأكد الشيخ " الخثلان " في فيديو لمؤسسة " منارات الهدى " أنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلباً غير كلب صيد أو حرس أو ماشية " ، فإنه ينقص من عمله ..............." الحديث .

وأضاف أنه لا يجوز اقتنائه إلا بغرض الحراسة أو إن كان كلب صيد ، أو كلب بوليسي ، مؤكداً أن ما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في البيوت تقليداً للنصارى لا يجوز ، وورد فيه وعيد وتذهب به الحسنات ، كما أنه يمنع دخول الملائكة ، فتدخله الشياطين وتؤذى أصحاب البيت بالكوابيس والأحلام المزعجة والشر .