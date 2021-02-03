شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحالة ألماني يروي ذكريات رحلته التي استمرت عام وشهرين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد رحال ألماني يدعى"أشتفين" بالفترة التي قضاها في المملكة، والتي امتدت لنحو عام وشهرين بصحبة أسرته.

وذكر الرحالة، وفقا لـ"mbc"، أنه قضى أوقات ممتعة في المملكة، مشيداً بالترحيب الذي حصل عليه من قبل العديد من المواطنين.

وأضاف أن من بين ذكرياته الرائعة في المملكة أن بعض المواطنين كانوا يقومون بإعطاء الهدايا لهم أثناء سيرهم في الشارع، والبعض الأخر كان يقوم بالتصوير معهم.