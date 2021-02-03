شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فرقة إندونيسية تغني «عاش سلمان» بحماس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عملت فرقة " كورونا " الموسيقية الإندونيسية، على مفاجئة الإعلامي مفرح الشقيقي بأداء أغنية عربية، بعدما طلب منهم افتتاح لقائهم بالغناء.

وافتتحت الفرقة لقائها في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، بأغنية "عاش سلمان"، في إشارة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستجابت الفرقة الموسيقية لدعوة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالقدوم إلى المملكة فور فتح الطيران، حيث أكدوا أنهم سعدوا للغاية بهذه الدعوة، فيما رحب أعضاء الفرقة بالقدوم للمملكة، خاصة أن ذلك بات بمثابة حلم لهم بعد تغريدة آل الشيخ.