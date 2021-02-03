الربيعة: لاحظنا ارتفاع المنحنى الوبائي.. ونوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

وقال الربيعة في كلمة أدلى بها عن بُعد خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ20، إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حدّ وصفه.

وأشار وزير الصحة، إلى حجم التجهيزات الصحية الكبيرة، إذ زادت السعودية عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%.

وتابع: «يتوفر اليوم أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع».

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