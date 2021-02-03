الخرج والطائف والأحساء الأعلى ارتفاعًا في متوسط أسعار الأراضي السكنية

نشرت الهيئة العامة للعقار جداول مقارنة بين الربع الرابع من عام 2019م مع الربع الرابع من عام 2020م؛ وذلك من حيث متوسط سعر المتر للأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، وأحياء مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وسجلت الخرج أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في منطقة الرياض بنسبة تصل إلى 20.6% في الربع الرابع من عام 2020م، فيما سجلت الدوادمي أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 21.1%.

فيما سجلت الطائف أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في منطقة مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى 24.9%، وخليص التي سجلت أعلى انخفاض بنسبة 23.7%.

وسجلت الأحساء أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية بنسبة وصلت إلى 12.6%، ورأس تنورة التي سجلت أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 29.1%.

يأتي ذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركيزتها الثانية (تمكين واستدامة القطاع) بأن يكون القطاع العقاري شفافًا ومستدامًا.