التأمينات الاجتماعية: إثبات العلاقة التعاقدية شرط لتسجيل مشترك سعودي

ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك، داعية في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين.

أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ نادر الوهيبي، أن المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.



وذكر أن إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك مما يساهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل «ساند» مبينًا أن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكر الوهيبي أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً، تبدأ من «تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك، الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيرًا استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ»، لافتاً إلى أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً 3 خيارات وهي «تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد».