السعودية اليوم / الندوة العالمية تُهدي جامعة أنتا جوب السنغالية (8000) كتاب علمي لمساعدة الدارسين والباحثين



دكار 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

زار مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال مكتبة (جامعة الشيخ أنتا جوب) في العاصمة دكار لمتابعة سير عمل ونشاط المكتبة بعدما أهدتها الندوة (8000) كتاب علمي وبحثي كانت النواة الكبرى لمكتبة طلاب كلية الآداب وطلابها بالقسم العربي.

وشملت الجولة كل أقسام المكتبة وأهمها قسم اللغة العربية والطب والقانون والدراسات العليا، وأبرم الطرفان اتفاقية تعاون بين الندوة والجامعة وبرمجة العديد من الأنشطة لهذا العام أهمها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتعاون المستقبلي في وضع أطر مشروع التعليم عن بعد.

وعبر مدير المكتبة السيد أنجاي وفريق العمل عن خالص شكرهم للندوة العالمية على جهودها في إسهاماتها العلمية ودفع مسيرة التعليم ببرامجها النوعية وأبدى الرغبة في المزيد من التعاون بين الجامعة والندوة في تيسير مسارات التعليم.

كما قدم فريق العمل شكره للمملكة حكومة وشعبًا على هذا العطاء المتواصل والعناية بالشباب والارتقاء بالتعليم والتحفيز عليه.

وتُعنى الندوة العالمية في القارة الأفريقية بدفع مسيرة التعليم وتوفير فرصه لكثير من الأجيال والشباب عبر بناء المدارس والمعاهد والكليات والمراكز والمعاهد التقنية التي تكسب المتعلمين والمتدربين خبرات عملية وعلمية تُفيدهم في الحياة وتوفر لهم مستقبلا كريمًا.

// انتهى //

15:53ت م

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