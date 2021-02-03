السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يتسلم تقريراً حول مساهمة قطاع الأعمال بالمنطقة خلال جائحة كورونا



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار والوفد المرافق له.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا حول مساهمة قطاع الأعمال خلال جائحة

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقة مساهمات قطاع الأعمال في خدمة المجتمع وتفعيل كيانات القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية وقال "إن للقطاع الخاص في المنطقة مساهمات مميزة في كافة جوانب حياة الناس من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها ومن خلال التفاعل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأضاف "إن خدمة المجتمع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية داخل كيانات القطاع الخاص يأتي ضمن الواجبات التي يتأملها الوطن والمواطنون من قطاع الأعمال وما لمسناه اليوم بعد اطلاعنا على التقرير لم يكن مستغربا من أشخاص أوفياء لوطنهم محبين لمجتمعهم ".

من جهته أوضح العمار أن المساهمات والمبادرات المجتمعية للقطاع الخاص في المنطقة خلال جائحة كورونا تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة ومبادراتها الإنسانية والإسهام في درء الكوارث والمحن في جميع أنحاء العالم.

// انتهى //

15:41ت م

0126



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار والوفد المرافق له.وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا حول مساهمة قطاع الأعمال خلال جائحة كورونا التي شملت 11 مبادرة وتبرعات مالية تجاوزت 200 مليون ريال إضافة إلى إنشاء مستشفيات متنقلة ودعم لوجستي لأعمال وزارة الصحة ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات أخرى في النقل والإيواء والغذاء والتعقيم ورعاية المرضى ودعم توفير المستلزمات الطبية إضافة إلى دعم مبادرة جود الإسكان.وثمن سمو أمير المنطقة الشرقة مساهمات قطاع الأعمال في خدمة المجتمع وتفعيل كيانات القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية وقال "إن للقطاع الخاص في المنطقة مساهمات مميزة في كافة جوانب حياة الناس من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها ومن خلال التفاعل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة".وأضاف "إن خدمة المجتمع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية داخل كيانات القطاع الخاص يأتي ضمن الواجبات التي يتأملها الوطن والمواطنون من قطاع الأعمال وما لمسناه اليوم بعد اطلاعنا على التقرير لم يكن مستغربا من أشخاص أوفياء لوطنهم محبين لمجتمعهم ".من جهته أوضح العمار أن المساهمات والمبادرات المجتمعية للقطاع الخاص في المنطقة خلال جائحة كورونا تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة ومبادراتها الإنسانية والإسهام في درء الكوارث والمحن في جميع أنحاء العالم.// انتهى //15:41ت م0126

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يتسلم تقريراً حول مساهمة قطاع الأعمال بالمنطقة خلال جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.