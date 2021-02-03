السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غانا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للرئيس التوجولي



لومي 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية توجو، لفخامة الرئيس التوجولي فور نياسينغبي.

ونقل السفير الروقي خلال استقبال فخامة الرئيس التوجولي له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ معبرًا عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال.

من جهته عبّر الرئيس التوجولي، عن تمنياته للسفير الروقي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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15:30ت م

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