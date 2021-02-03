

جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، فعاليات ملتقى "مسار" لمتابعة العملية التعليمة، وذلك على مسرح كليتي الآداب والمجتمع.

وأكد معاليه خلال تدشين الملتقى أهمية مناقشة تفعيل دور الأقسام العلمية في خدمة الطلبة، وتحليل ودراسة نتائج المقررات المختلفة ومعرفة أسباب وطرق علاج بعض المشكلات في نتائج الطلاب.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، أن الملتقى يهدف إلى استعراض مهام القسم العلمي، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وجاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل، واستعراض أهم التحديات التي تواجه الأقسام العلمية وكيفية تحقيق الاعتماد الأكاديمي البرامجي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال.

// انتهى //

15:20ت م

0114





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان يدشن فعاليات ملتقى "مسار" لمتابعة العملية التعليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.