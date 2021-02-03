السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , التقرير السنوي عن إنجازات وأعمال المديرية العامة للأحوال المدنية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم , مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سعود الهويشل , حيث أكد الهويشل حرص الأحوال المدنية على تسهيل الأعمال ورفع أداء جميع الفروع.

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15:10ت م

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