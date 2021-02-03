السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية



بريدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد، ومدير الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير إنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠، والخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، إضافةً لما أنجزته شركة المياه فيما يتعلق برفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة.

ونوه سموه بما تقدمه الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة والجهود المبذولة لخدمة أهالي وزوار المنطقة في ظل دعم القيادة الحكيمة وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

فيما أكد الراشد حرص منسوبي الشركة على مضاعفة الجهود والعطاء وبذل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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15:01ت م

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