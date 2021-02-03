السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين من 20 دولة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق السماح بدخول المملكة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 3 / 2 / 2021.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، انه تم تعليق السماح بدخول المملكة من دول:( الأرجنتين، الإمارات ألمانيا والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، والمملكة المتحدة، تركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة ان هذه الإجراءات بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع دخوله وانتشاره.