المالية تشترط حجز موعد وتفعيل تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت وزارة المالية التأكيد على أهمية حجز موعد وتفعيل تطبيق توكلنا قبل مراجعة مركز الاستقبال في الديوان العام للوزارة.

حجز موعد مسبق

وقال حساب العناية بالعملاء في وزارة المالية عبر تويتر : وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تؤكد وزارة المالية على جميع العملاء بضرورة حجز موعد قبل زيارة مركز الاستقبال في الديوان العام للوزارة بالرياض، وتفعيل تطبيق توكلنا وإبرازه لموظفي الأمن عند بوابات الوزارة.

تفعيل تطبيق توكلنا

يذكر أن العديد من الجهات الرسمية شددت على أهمية تفعيل تطبيق توكلنا كشرط لدخول المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة والأسواق والتجمعات بعد تزايد حالات كورونا في السعودية مؤخرًا.

فقد شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد سموه في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله لمعالي وزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصًا.

تفعيل توكلنا شرط دخول الأمانات

كما وجه وليد الحميدي، أمين أمانة منطقة عسير، بتطبيق قرار تفعيل تطبيق توكلنا، ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء وسيكون شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها في جميع المحافظات ومراكزها.

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية كذلك، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطًا احترازيًا إلزاميّا للدخول للأمانة والبلديات والإدارات التابعة لها، وجميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

