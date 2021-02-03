توقعات حالة عطاء على تبوك خلال الـ30 ساعة المقبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أن تشهد تبوك استمرار هطول الأمطار على مساحات واسعة مع تقرب وصول حالة عطاء على عدد من مناطق المملكة.

وقال المسند : تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جنوب غرب منطقة تبوك، وبالتحديد على مساحة تمتد من محافظة الوجه إلى ضباء ممتدة إلى الشرق حيث الديسة وشواق وبداء وما حولها، خلال الـ30 ساعة المقبلة، وعليه نهيب بأهل الحلال بالابتعاد عن بطون الأودية.

نطاق حالة عطاء

وبالأمس أعلن رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، أن اللجنة أقرت إطلاق اسم عطاء على الحالة الجوية المرتقبة التي تشهدها المملكة يوم الخميس المقبل.

وقال المسند : أقرت لجنة تسميات، تسمية الحالة المطرية المرتقبة باسم عطاء، وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ فعليًا الخميس، وربما تستمر حتى مساء السبت.

وأوضح المسند أن نطاق تأثير حالة عطاء المتوقع يشمل؛ تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة، حائل، القصيم، مكة، الباحة، عسير، وشمالي منطقتي الرياض والشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ذروة حالة عطاء المتوقع سيكون يوم الخميس كما متوقع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك على وجه التحديد.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ،الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



