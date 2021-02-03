شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة والتي تستهدف حماية وسلامة الأرواح والممتلكات من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة. وتشمل الاشتراطات مراجعة المستندات والمخططات والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائياً من قبل الاستشاري ومنح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

