«تعليم نجران» تودع أكثر من 1.8 مليون في حسابات مستفيدي تكافل

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب والطالبات، 1896916 ريالًا في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل.

وأوضحت «تعليم نجران» أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر يناير 2021، تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

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