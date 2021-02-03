«الشؤون البلدية» تحدد اشتراطات تركيب «الطاقة الشمسية» في المباني السكنية والمنشآت

ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها بدأت تطبيق اشتراطات تركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني السكنية والمنشآت؛ حيث جاء ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الطاقة العمل بهذه المنظومات بعد اكتمال البنية التشريعية والفنية اللازمة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة، ومنهم المفتشون والمقاولون والمصممون والمكاتب الهندسية والاستشارية، بالإضافة إلى المستفيدين من النظام.

وأشارت إلى أن الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، في المباني، تتطلب تطبيق الفحص الإنشائي لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، قبل الحصول على الرخصة اللازمة.

وتستهدف اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، حماية وسلامة الأرواح والممتلكات؛ وذلك من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي للمنشآت المستهدفة.

وتشمل جهود الشؤون البلدية والقروية مراجعة المستندات والمخططات، والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائيًّا من قبل الاستشاري، وكذلك منح الموافقة لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

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