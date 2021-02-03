صور توثق تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول المحال التجارية بالباحة

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، التقيُّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمحال التجارية بالمنطقة؛ وذلك من خلال تحميل تطبيق «توكلنا»، ولبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة.

وأوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط، للمواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة، تحميل تطبيق «توكلنا» في أجهزة الهواتف الذكية لديهم، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص؛ وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء، إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

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