المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر؛ تستمر حتى الساعة الـ1 ظهرًا.

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