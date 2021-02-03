الأمن العام يحذر مجددًا من التجمعات لأكثر من 50 شخصًا.. ويُذكّر بالعقوبات

جدّد الأمن العام، اليوم الأربعاء، التذكير بمخالفة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع، لأكثر من «50» شخصًا، في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

ونشر الأمن العالم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إنفوجرافًا بعنوان: «مخالفة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع، لأكثر من "50" شخصًا، في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة»، وجاء به ما يلي:

المرة الأولى للمخالفة تكون عقوبة «المنشأة – المسؤول» 10 آلاف ريال، أما عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5 آلاف ريال.

المرة الثانية للمخالفة تكون عقوبة «المنشأة – المسؤول» 20 آلاف ريال، أما عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10 آلاف ريال.

المرة الثالثة للمخالفة تكون عقوبة «المنشأة – المسؤول» مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، أما عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك يحال للنيابة العامة.

ونوّه إلى أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

وأشار إلى أنه على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني «999» في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم «911».

اقرأ أيضًا:

مستشهدًا بأحد الضحايا.. الأمن العام يحذر مجددًا من «الفوركس غير المرخص»

وزارة الداخلية: ضبط 16 ألف مخالفة لإجراءات كورونا

ضبط 37 مخالفًا بينهم 27 مواطنًا بحوزتهم حطب محلي مُعَدّ للبيع في 9 مناطق