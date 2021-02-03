التأمينات الاجتماعية توضح مقدار التعويض وشروط استحقاق دعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقدار التعويض عند الاستحاق من نظام ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن النظام يطبّق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين والخاضعين لفرع المعاشات، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عامًا يوقف اشتراكه في النظام.

وأشارت إلى أنه يتم احتساب التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أقصى 9000 ريال وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك بحد أقصي 7500 ريال.

كما أوضحت أن نسبة الاشتراك 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفع صاحب العمل 1% ويدفع المشترك 1%.

وبحسب التأمينات الاجتماعية فإن مقدار الإعانة لا يقل عن الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن العمل على أن لا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للاشتراك قبل تركه للعمل.

يتم صرف التعويض لمدة 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

كما حددت التأمينات الاجتماعية شروط الاستحقاق وهي:

- أن يكون سعودي الجنسية

- التسجيل خلال 90 يومًا من ترك العمل

- ألا يكون قد بلغ سن الستين

- أن يكون قادرًا على العمل

- ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع للمشترك

- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته

- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص

- توفير المدة المحددة في مدد الاشتراك المؤهلة.

يعمل نظام ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل وسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والعام، وذلك بتوفير دخل شهري للمتعطل عن العمل وتقديم المساعدة في البحث عن عمل.

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