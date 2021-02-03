«الزكاة والدخل» تؤكد موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتزامات المكلفين لتجنب المخالفات

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، التذكير بأن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا بعنوان «الفوترة الإلكترونية - التزامات المكلفين» جاء به ما يلي:

– تاريخ الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية هو 4 ديسمبر 2021م.

– ما الفاتورة الإلكترونية؟ الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية. ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

– وتكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م؛ حيث يجب التزام المنشأة في هذا التاريخ بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

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