«الموارد البشرية» تحدد موعد وطريقة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيًّا خلال 20 يومًا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مدة المهلة لإلغاء بلاغ الهروب من الشركة؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك إلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يومًا من خلال الخدمات الإلكترونية.. وبعد تجاوز 20 يومًا بإمكان العميل إلغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات التغيب».

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