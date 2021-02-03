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«الموارد البشرية» تحدد موعد وطريقة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

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الرياض - محمد عبدالله - بعد استفسار أحد المستفيدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيًّا خلال 20 يومًا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مدة المهلة لإلغاء بلاغ الهروب من الشركة؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك إلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يومًا من خلال الخدمات الإلكترونية.. وبعد تجاوز 20 يومًا بإمكان العميل إلغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات التغيب».

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اسماعيل الماحي

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