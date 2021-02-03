السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة حائل



الرياض 21 جمادى الاخرة 1442 الموافق 3 فبراير 2021 واس

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم , اتفاقية مع جامعة حائل، بهدف التعاون وتبادل الخبرات البحثية والعلمية لخدمة العملية التعليمية.

ومثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، فيما مثل جامعة حائل، معالي رئيسها الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم.

وتضمنت بنود اتفاقية التعاون بين الطرفين على تقديم برامج دراسات عليا مشتركة لطلبة الدراسات العليا في عدد من التخصصات العلمية، كذلك التعاون البحثي من خلال إطلاق مشاريع بحثيةنوعية مشتركة بين الباحثين والباحثات والاستفادةمن البرامج واللوائح الداخلية في مجالات البحث العلمي، بالإضافة إلى الاستفادة من الضوابط واللوائح والقواعد التنفيذية المعتمدة لدى المجلس العلمي ولوائح برامج الدراسات العليا، والتعاون في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وهندسةكافة الإجراءات في جميع معاملات وكالة الجامعةللدراسات العليا والبحث العلمي.

مما يذكر أنّ هذه الاتفاقية بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة حائل، تأتي من منطلق التعاون بين الجامعات الوطنية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

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14:05ت م

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