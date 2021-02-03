السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد قريتي الكاسب والثنيان بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قريتي الكاسب، والثنيان، في إطار زيارة سموه التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة العويقيلة للاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة لهم وحوكمتها ميدانياً.

ووقف سموه على المشاريع التنموية المنفذة في القريتين لمختلف المجالات الخدمية، مطلعاً على سير العمل في المراكز الصحية ونوعية الخدمات المقدمة، في حين التقى بالمراجعين والمرضى, واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الرعاية الصحية .

ووجه سموه بدراسة احتياجات القريتين من الخدمات البلدية والصحية, مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بجميع مناطق المملكة.

// انتهى //

14:03ت م

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