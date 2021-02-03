السعودية اليوم / تقييم 180 فكرة مشروع ضمن المرحلة الأولى من مسابقة "طيبة تبتكر 4"



المدينة المنورة 21 جمادى الآخر 1442هـ الموافق 03 فبراير 2021م واس

اختتمت شركة "وادي طيبة" بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من مسابقة الشركات الناشئة والمبتكرة طيبة تبتكر" في نسختها الرابعة, بتحكيم أكثر من 180 مشاركة وفكرة ومشروع للفرق المشاركة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة "وادي طيبة" الدكتور جابر المطرفي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الشباب والفتيات على تقديم أفكار ريادية مبتكرة في مجالات التعليم, والصحة, والحج والعمرة, والتمور, والتجارة الإلكترونية، مبيناً أنه تم فيها استقطاب الأفكار المبتكرة, وفرز المشاريع المتأهلة بعد تقييم العروض والمشاريع للتأهل للمرحلة الثانية من داخل وخارج الجامعة.

من جهتها أفادت المشرفة على مركز الابتكار بالشركة الدكتورة نورة الرفاعي أن المرحلة الثانية للمسابقة تركّز على تجهيز الفرق المشاركة, وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لتعزيز قدراتهم من خلال التفكير الابتكاري, وذلك لربط الأفكار والمشاريع بالواقع العملي وسوق العمل من خلال دورات يتم تقديمها في مركز الابتكار.

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13:51ت م

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