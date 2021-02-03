السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3977 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، بوفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في الدولة إلى 878 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 173 ألفا 952 فحصا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، وإلى شفاء 4075 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 289 ألفا و276 حالة.

// انتهى //

13:42ت م

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أبوظبي 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 313 ألفا و626 حالة.وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، بوفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في الدولة إلى 878 حالة.وأشارت الوزارة إلى إجراء 173 ألفا 952 فحصا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، وإلى شفاء 4075 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 289 ألفا و276 حالة.// انتهى //13:42ت م0074

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