السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يؤكد الحرص على توثيق التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مكافحة الإرهاب



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حرص البرلمان على توثيق التعاون والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ضوء الخبرة الدولية التي يتمتع بها الاتحاد في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص البرلمان العربي كذلك على المشاركة بوفود رفيعة المستوى في الاجتماعات الست التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى تشريع نموذجي عالمي موحد لتعويض ضحايا الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة أجراها العسومي مع عدد من القيادات والخبراء بالاتحاد البرلماني الدولي، في المقر الرسمي للاتحاد بجنيف.

وشدد العسومي في بيان أصدره مكتب البرلمان العربي بالقاهرة اليوم، على الدور الوقائي الهام الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في مكافحة الإرهاب، سواء على المستوى التشريعي أو من خلال مكافحة عمليات التجنيد التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير، لافتا في هذا السياق النظر إلى اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب التي استحدثها البرلمان العربي مؤخراً والتي سيكون لها دور كبير في هذا الشأن.

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