السعودية اليوم / أمانة حائل تنفذ 920 جولة رقابية خلال أسبوع ‏



حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة الأسبوع الماضي 920 جولة رقابية على المنشآت والمحلات والمراكز ‏التجارية وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز ‏الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 42 مخالفة، داعية ‏الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال ‏على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".‏

‏// انتهى //‏

13:35ت م

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حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة الأسبوع الماضي 920 جولة رقابية على المنشآت والمحلات والمراكز ‏التجارية وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز ‏الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .‏وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 42 مخالفة، داعية ‏الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال ‏على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".‏‏// انتهى //‏13:35ت م0070

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